Турция отказалась отменить покупку российских зенитных комплексов С-400

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что отменить покупку зенитно-ракетных систем С-400 в России, несмотря на возможное введение санкций со стороны США, уже невозможно.



О этом он заявил во вторник, 20 ноября, после встречи с госсекретарем США Майком Помпео в Вашингтоне, сообщает Радио Свобода .



Так, по его словам, несмотря на это соглашение, Турция в дальнейшем потребует закупки оборонительных вооружений, которые могут быть сделаны в США.



Отметим, что в 2017 году представитель Пентагона Джефф Дэвис выразил обеспокоенность, что соглашение Анкары с Кремлем может создать сложности для военного взаимодействия внутри НАТО. При этом, премьер-министр Турции Бина Йылдырым назвал приобретение в России С-400 вынужденным шагом, объяснив, что Анкара предпочла бы закупить системы ПВО у стран-членов НАТО, однако не смогла договориться по этому поводу.

