Украинцев предупредили о чрезвычайных ситуациях на дорогах

Глава Государственного агентства автомобильных работ Украины Славомир Новак не исключил различных чрезвычайных ситуаций зимой на дорогах в результате неблагоприятных погодных условий. Об этом он сказал во время заседания правительства в среду, 21 ноября.



"В той части Европы, в которой мы живем, зима является суровой и бывает сложной. Мы стараемся реагировать своевременно и в рамках возможных ресурсов. Но должны понимать, что могут быть различные чрезвычайные ситуации, это бывает во всех странах Европы, когда даже подготовленная техника и люди могут не справиться", - сказал он.



Новак попросил о терпении, разумном пользовании автомобилями в период сложных погодных условий, особенно это касается большегрузного транспорта.



"Со своей стороны, обещаем сделать все возможное для того, чтобы люди не почувствовали или меньше почувствовали неудобства зимнего периода, и максимально обеспечить безопасность во время зимнего содержания дорог", - отметил глава Укравтодора.

