МИД порекомендовал украинцам воздержаться от поездок во Францию

Министерство иностранных дел Украины выпустило рекомендации гражданам Украины в связи с протестами “желтых жилетов” во Франции. Об этом сообщила пресс-служба МИД, передает УНН.



“В связи с протестами ”желтых жилетов“ против повышения цен на топливо во Франции МИД рекомендует гражданам Украины, которые планируют совершить поездку во Францию, проявлять повышенную бдительность и осмотрительность при путешествий автомобильными дорогами страны, четко выполнять указания и рекомендации сил безопасности и местной власти, быть готовыми к проверке документов и личного контроля представителями правоохранительных органов, иметь при себе документы, удостоверяющие личность, отслеживать информацию о мерах безопасности в местах пребывания, не участвовать в несанкционированных акциях протеста, держаться подальше от агрессивно настроенных участников протестов”, - говорится в предупреждении МИД.



В пресс-службе Министерства ссылаются на строгие правила во внутреннем законодательстве страны по выполнению полицейской миссии во время массовых мероприятий, сопровождающихся насильственными действиями протестующих.



“Законодательством Франции предусмотрены определенные правила организации и проведения массовых собраний, предоставления разрешения правоохранительным органам на осуществление административных обысков, проверок транспортных средств, задержания подозрительных лиц, а также значительные штрафы за участие в несанкционированных акциях протеста, блокировании движения транспортных средств, неповиновение представителям власти”, — отметили в МИД.



В случае попадания в чрезвычайную ситуацию, рекомендуем гражданам Украины обращаться в Посольство Украины во Франции по телефону: + 33-143-06-07-37, e-mail: emb_fr@mfa.gov.ua или cons_fr@mfa.gov.ua или на круглосуточную “горячую линию” МИД Украины: + 38-044-238-16-57.



17 ноября во Франции начались массовые акции протеста против повышения налогов на дизельное топливо и бензин с 1 января 2019 года. Они получили название “желтых жилетов” из-за предупредительной спецодежды на дорогах.



С начала беспорядков погибли двое участников, 37-летний мотоциклист и 63-летняя женщина. Ранения получили около 550 человек, 17 из них находятся в тяжелом состоянии.

