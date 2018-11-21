Полиция так и не нашла нарколога, обследовавшего Зайцеву

Врач-нарколог Елена Федирко, которая обследовала Елену Зайцеву, водителя автомобиля Lexus, на предмет наличия опиатов, не найдена. Соответствующие документы суд приобщил делу о смертельном ДТП в Харькове. Об этом в среду, 21 ноября, сообщает Укринформ со ссылкой на данные суда.



"Прокурор Игорь Омельченко передал суду три рапорта полицейских, участвовавших в поиске врача-нарколога Елены Федирко, которая первой после ДТП обследовала фигурантку Зайцеву на предмет наличия опиатов, о том, что ее местонахождение не найдено", - отметили в суде.



Ранее сообщалось, будто Федирко уехала на неподконтрольную Киеву территорию, однако судья отрицает достоверность этой информации: "Сведения о том, что она уехала на неподконтрольную территорию, официально не подтверждены".



Как сообщалось, 7 августа Киевский райсуд Харькова удовлетворил ходатайство адвоката обвиняемого Геннадия Дронова Сергея Перепелицы об установлении местонахождения специалиста наркоцентра Федирко, которая брала анализы у обвиняемой Зайцевой сразу после аварии.



"Я мотивировал свое ходатайство тем, что свидетель (Федирко – ред.) был заявлен и его нужно допросить, чтобы понять, почему Министерство здравоохранения, оценив данные, которые есть в деле, смогло сделать вывод о том, что Зайцева на момент ДТП находилась в состоянии, вызванном употреблением наркотических или других одурманивающих веществ, а врач с более чем 10-летним стажем этого сделать не смогла и не отобрала необходимое количество биологического материала для анализов", - сказал журналистам Перепелица.

