Роберт Де Ниро расстался с женой после 20 лет брака

Голливудский актер Роберт Де Ниро расстался с супругой Грейс Хайтауэр. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на источник.



По словам собеседника издания, пара более не живет вместе и собирается в скором времени публично объявить о разрыве.



Де Ниро и Хайтауэр поженились 20 лет назад после 10 лет отношений. После двух лет брака они развелись, однако вскоре сошлись вновь. В 1998 году у них родился сын Эллиот, а в 2011-м — дочь Хелен.

