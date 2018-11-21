Порошенко предлагает переименовать Днепропетровскую область в Днепровскую

Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду как неотложный законопроект (№9310) о переименовании Днепропетровской области в Днепровскую. "Президент Петр Порошенко внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект "О внесении изменения в статью 133 Конституции Украины (относительно переименования Днепропетровской области)". Документ предусматривает переименование Днепропетровской области на Днепровскую", - пояснила пресс-служба главы государства.



В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что законом Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики" определено, что к символике коммунистического тоталитарного режима относятся, в частности, названия областей, в которых использованы имена или псевдонимы лиц, занимавших руководящие должности в коммунистической партии, высших органах власти и управления СССР, УССР.



"Декоммунизацию следует завершить. На карте Украины не может быть места для Петровского. Мало того, что он один из руководителей коммунистической диктатуры, он еще и соорганизатор и исполнитель Голодомора, геноцида украинского народа", - написал П.Порошенко на странице в Фейсбуке.



Он напомнил, что процедура изменения названия области предусматривает поправки в Конституции.



"Анализ показывает, что за Днепровскую область проголосует более трехсот депутатов. Нужен не пиар, а результат, то есть окончательное завершение декоммунизации. Днепропетровская область станет Днепровской, а место Петровского - на свалке истории. Руководствуясь этой логикой, подал в Верховную Раду законопроект о переименовании Днепропетровской области в Днепровскую", - подчеркнул глава государства.



Накануне народные депутаты отказались направить в Конституционный суд Украины для получения заключения законопроект (№8329) о внесении изменений в ст. 133 Конституции Украины о переименовании Днепропетровской области в Сичеславскую. Решение о направлении документа в КС поддержали лишь 206 народных депутатов при 226 минимально необходимых голосах.



Председатель Верховной Рады Андрей Парубий высказал надежду на то, что в ближайшее время будет внесен новый проект постановления. "Мы найдем способ, чтобы оно было внесено как можно скорее и мы смогли переименовать", - заверил спикер парламента.

