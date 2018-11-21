Кабмин одобрил соглашение о ЗСТ с Израилем

Кабинет министров одобрил распоряжение о подписании соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ) между Украиной и Израилем, а также уполномочил первого вице-премьер-министра – министра экономического развития и торговли Степана Кубива на подписание этого документа.



Как сообщает Интерфакс-Украина, соответствующее решение правительство приняло на заседании в среду, 21 ноября.



В сопроводительных документах к проекту распоряжения, указано, что Израиль намерен отменить ввозные пошлины для 9,2% сельхозтоваров и около 80% промышленных.



Украина сохранит действующие тарифные ставки на такие товары как: мясо и субпродукты птицы, мороженная свинина, отдельные виды рыбы, молочные продукты, овощи, зерновые, жиры, готовые изделия из мяса, сахар, конфеты, консервированные овощи, соусы, вина, табачные изделия и прочие.



В то же время в экспертном заключении к проекту распоряжения указывается, что Украина намерена отменить ввозные пошлины для 6,8% сельскохозяйственных товаров и около 70% промышленных товаров.



"Помимо этого, указанное соглашение является "соглашением с исключениями", поскольку предусматривает не полную либерализацию ввозных пошлин, а переходные периоды до полной отмены ввозных пошлин, частичную либерализацию ввозных пошлин и исключения из преференционного режима торговли", – говорится в документе.

