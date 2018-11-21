Дикари расправились с приплывшим на запретный остров туристом

Дикари одного из самых изолированных племен, проживающего на Северном Сентинельском острове (Индия), застрелили из лука американского туриста, который захотел обратить их в христианство. Об этом сообщает Daily Mail.



27-летний миссионер Джон Аллен Чау (John Allen Chau) проделал половину пути на остров на лодке с местными рыбаками. После этого он пересел в подготовленный им заранее каноэ и дальше поплыл в одиночку. Как только Чау высадился на берег, сентинельцы обрушили на него град стрел и убили мужчину.



«На мужчину напали со стрелами, однако он продолжал идти. Рыбаки видели, как жители племени привязали веревку к его шее и потащили тело, — сообщил очевидец полиции. — Потом они испугались и убежали, но вернулись на следующее утро и забрали Чау с берега».



Отмечается, что посещение Сентинельского острова, на котором проживают племена, официально запрещено. Сейчас полиция проводит расследование инцидента. Сотрудники правоохранительных органов уже арестовали семерых рыбаков, помогавших Чау добраться до острова.



Сентинельцы — одно из самых изолированных в мире племен, жители которого очень агрессивно пресекают любой контакт с людьми извне. Каждого человека, пытавшегося проникнуть на их остров, они убивали. Сентинельцы ведут образ жизни собирателей-охотников. Предполагается, что они до сих пор не научились добывать огонь, поэтому хранят тлеющие полешки в глиняных сосудах.

