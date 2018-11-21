Юнкер: ЕС будет защищать территориальную целостность Грузии

Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер отметил конструктивную роль Грузии в кавказском регионе.



"Я хотел бы приветствовать конструктивную региональную роль Грузии и заверить наших грузинских друзей, что Европа всегда и твердо будет защищать территориальную целостность Грузии, в частности, что касается регионов Южной Осетии и Абхазии", - заявил глава Еврокомиссии на пресс-конференции в Брюсселе в среду.



Ж.-К.Юнкер выступил перед журналистами вместе с грузинским премьер-министром Мамукой Бахтадзе по случаю встречи высокого уровня Еврокомиссия - правительство Грузии.



Как сообщает телекомпания "Имеди" в своем репортаже из Брюсселя, на встрече были представлены и идентифицированы новые инициативы и проекты, осуществление которых приблизит Грузию ее к Евросоюзу.



Стороны обсудили сотрудничество в экономике, торговле, образовании, культуре и безопасности.



По итогам встречи министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани и комиссар ЕС по вопросам расширения и политики соседства Йоханнес Хан подписали ряд соглашений а также План действий 2018 года единой рамочной программы помощи Евросоюза для Грузии, согласно которым республике для поддержки реформ будет предоставлена финансовая помощь в размере 231 млн евро.



Соглашение об ассоциации Грузии с Евросоюзом, включающее и соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли (DCFTA), было подписано в Брюсселе 27 июня 2014 года. Спустя месяц между Грузией и ЕС был подписан меморандум о взаимопонимании в рамках программы стратегической помощи (SSF), предусматривающей предоставление республике финансовых ресурсов в размере до 410 млн евро.



ЕС оказывает Грузии финансовую и техническую помощь по разным направлениям. В 2014-2018 годы республике в виде финансовой поддержки в целом было выделено 642 млн евро.

