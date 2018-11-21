Верховный суд отклонил жалобу "Газпрома" по штрафу АМКУ на 172 млрд грн

Коллегия судей Кассационного хозяйственного суда Верховного суда оставила без рассмотрения жалобу ПАО "Газпром" на решение Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) о наложении на компанию штрафа в размере 172 млрд грн за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита природного газа Украины. Соответствующее постановление Верховного суда от 14 ноября обнародовано в едином реестре судебных решений.



"Кассационную жалобу ПАО "Газпром" оставить без удовлетворения, а решение Хозяйственного суда города Киева от 19 июня 2018 и постановление Киевского апелляционного хозяйственного суда от 30 августа 2018 по делу № 910/18299/16 – без изменений", – отмечено в постановлении.



В тексте документа отмечено, что судебные акты предыдущих инстанций были приняты с соблюдением норм материального и процессуального права.



Как сообщалось, в январе 2016 года АМКУ оштрафовал ПАО "Газпром" на 85 млрд грн за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита природного газа Украины. Позже сумма штрафа возросла до 172 млрд грн (около $6,4 млрд) за счет пени за его неоплату. Это решение было несколько раз подтверждено украинскими судами.



Министерство юстиции Украины 21 апреля 2017 года инициировало исполнительное производство по принудительному взысканию с "Газпрома" суммы штрафа, пени (аналогичной по размеру штрафу), исполнительного и судебного сборов путем наложения взыскания на активы "Газпрома" на территории Украины.



В конце октября 2018 года "Газпром" в соответствии с Арбитражным регламентом ЮНСИТРАЛ инициировал арбитражное разбирательство против Украины в связи со штрафом АМКУ. "Газпром" просит арбитраж принять решение о выплате денежного возмещения и применении иных средств правовой защиты.

