Черная пятница уже близко: готовы к выгодным покупкам в Comfy?

Пришло время сэкономить? Ведь черная пятница 2018 уже совсем близко, а это значит, что скоро начнется самая крупная распродажа. Распродажа в Черную пятницу будет и в Comfy. В этот день сеть магазинов предлагает просто огромнейшие скидки, которые могут достигать чуть ли не 90%. До того момента, когда вы сможете обзавестись новой электроникой, бытовой техникой, гаджетами и аксессуарами, осталось совсем немного. 23 ноября 2018 – не за горами.

Как правильно вести себя в Черную пятницу

Удивлены вопросу? А ведь действительно, чтобы выгодно и с умом потратить свои деньги, пусть, даже если вам предлагают разнообразные акции и скидки, необходимо знать несколько приемов и правил. Тогда распродажа в comfy.ua станет действительно удачной для вас. Вы сможете выгодно купить как домашние холодильники, так и любую другую продукцию.

Сначала сделает небольшой экскурс в историю Black Friday. Придумал такую распродажу обычный продавец Ф. Вулворт, который собрал в одну коробку весь залежавшийся товар и выставил его по самой низкой, но фиксированной цене. Для справки, в то время (в 19 веке) понятия фиксированная цена еще не было. Уже позже, после того как в торговле появилось понятие анализа покупательской активности, стало понятно, как этим пользоваться. Само же название «черная пятница» появилось в один прекрасный момент после Дня Благодарения в Америке. Когда народ, насытившийся праздником и обильной едой, не желал выходить на улицы и покупать что-либо. В этот момент все продавцы теряли свою прибыль. У них наступала настоящая «черная пятница». Отметим, что День Благодарения – это четвертый четверг ноября.

Сегодня же черная пятница – это прекрасный повод для магазинов, в том числе для Comfy, радовать своих клиентов приятными скидками. Если вам необходимы домашние холодильники или любые другие товары, то лучшего дня для этого не найти.

Что касается правил поведения и покупок в этот день, то они элементарные:

составляем список самых важных покупок, а потом, того, о чем мечтаете. На распродаже всегда останутся деньги на мечту;

не забудьте включить в список подарки для родных и близких, ведь скоро новый год и Рождество;

не поддавайтесь соблазну. Не стоит приобретать товар только потому, что на него есть скидка, ведь он может и не пригодится;

можете даже не ходить на шопинг в «Комфи», а сделать это через интернет-магазин;

за несколько дней посетите Comfy и выберите, что хотите приобрести, чтобы уже целенаправленно в черную пятницу получить желаемое.

Что предлагает Comfy в черную пятницу

Учитывая просто огромнейший ассортимент магазина, выбор будет большой. На распродаже будут представлены:

пылесосы;

телевизоры;

холодильники и стиральные машины;

ноутбуки и PS4;

наушники;

смартфоны и смарт-часы.

Не пропустите большую возможность осуществить свою мечту, тем более что распродажа состоится совсем скоро. Black Friday подарит вам шанс получить вещи, о которых вы так дано мечтали. Акции будут грандиозные. В этом вы скоро сможете убедиться на собственном опыте.