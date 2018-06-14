Современные детские площадки теперь можно установить в каждом дворе

Современные детские площадки теперь можно установить в каждом дворе

Детские игровые комплексы могут устанавливаться во дворе частного дома, многоэтажки, на загородном участке или даже в квартире. Разнообразие моделей позволяет подобрать оптимальный вариант под определенную площадь и возраст детей, на которых комплекс рассчитан.Заказать детские игровые площадки здесь можно по самым выгодным ценам.

Виды детских площадок

Например, дошкольникам будет достаточно качелей на пружине и песочниц. Акцент нужно сделать не на разнообразие, а на безопасность и яркость оформления. А вот для подростков упор нужно сделать на спортивный, а не на игровой инвентарь. Так вы сможете приучить ребенка регулярно заниматься спортом. Можно установить качественный и разнообразные уличные тренажеры.

Игровые комплексы также могут отличаться и дизайном. Сегодня можно заказать площадки, стилизованные под:

Замки.

Космические корабли.

Вестерн.

Животных.

Персонажей мультфильмов или сказок.

Дизайн подбирается в зависимости от возраста и личных предпочтений ребенка. Яркие краски и разнообразие элементов, из которых состоит площадка, влияют на уровень вовлеченности ребенка. Это значит, что ребенок будет с удовольствием проводить время на свежем воздухе, получая при этом необходимые нагрузки.

Какие детские площадки считаются качественными

Материалы, которые используются для производства, проходят тестирование, так что гарантированно отвечают стандартам качества и безопасности.

Для производства современных площадок уже не используются материалы, которые были популярны раньше. Например, детские горки из металла считаются травмоопасными. Их вытеснил экологически безопасный и прочный пластик.

Особое внимание уделяют монтажу. Швы должны быть прочными. Поэтому установку лучше поручить профессионалам. Зачастую детские игровые площадки невозможно собрать без дополнительных инструментов.

На отдельные детали площадки приходится наивысшая нагрузка. Их монтаж также требует внимания и профессиональных навыков. Кроме того, спустя несколько лет, может возникнуть необходимость реставрации или даже ремонта. Этот фактор нельзя упускать из виду, ведь от этого зависит безопасность детей.

Детский игровой лабиринт https://cityparking.ua/catalog/labirinti купить которые вы можете у нас, соответствует европейским нормам качества и безопасности. Поэтому игровую зону можно оборудовать для детей разного возраста.

Можно заказать уже готовый проект или же составить индивидуальный, используя существующие игровые элементы.