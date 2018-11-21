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Apple выпустила сказочный мини-фильм в духе Pixar
Компания Apple опубликовала новый рождественский мини-фильм Делитесь своими дарами (Share Your Gifts) продолжительностью в три минуты.
Видео, опубликованное на YouTube-канале, создано в стиле мультфильмов Pixar.
Фильм посвящен женщине-пекарю, которая любит рисовать, однако смущается это демонстрировать окружающим, и даже своему собственному псу.
Также Apple опубликовала впечатляющее видео с процессом создания анимационного фильма.
В видео показано, что мультипликаторы создали целый мини-город с домами, пекарней и улицами.
Источник: Корреспондент
18:01