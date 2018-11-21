Названа самая частая поломка смартфонов

Американская компания SquareTrade, которая занимается ремонтом техники, назвала самые распространенные поломки смартфонов в США. О результатах исследования пишет PhoneArena.



Указывается, что с поломками смартфона сталкиваются 66 процентов пользователей в США, из которых 29 процентов разбивают экраны телефонов. Так, за год в Америке было разбито более 50 миллионов экранов, а общая сумма, которая была потрачена на ремонт, составляет 3,4 миллиарда долларов. При этом около 34 процентов пользователей отказываются от замены стекла в случае падения телефона, а 27 процентов заявляют, что поломка произошла при использовании чехла.



Также пользователи зачастую обращаются в мастерские с поцарапанным экраном (27 процентов), неисправным аккумулятором (22 процента), а также с отказом работы экрана и побитыми гранями корпуса (по 16 процентов в обоих случаях). В 74 процентах случаев повреждение происходит в результате падения смартфона.



Вместе с тем в исследовании говорится, что пользователи зачастую не знают, во сколько может обойтись ремонт в случае поломки. Так, согласно опросу, большинство владельцев смартфонов уверено, что замена стекла будет стоить меньше 150 долларов, тогда как порой она достигает 330 долларов (в случае с iPhone Xs Max). В результате большинство участников опроса заявило, что не станет обращаться за ремонтом и предпочтет покупку нового устройства взамен разбитого старого.

