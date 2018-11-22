Москалькова призвала назначить Вышинскому независимое медобследование

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова повторно обратилась в международные правозащитные организации с просьбой назначить независимое медицинское обследование арестованному на Украине руководителю портала РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому.



"Я обратилась повторно на этой неделе в международные органы об осуществлении независимой комплексной медицинской комиссии для проведения независимого обследования", — заявила Москалькова журналистам.



Омбудсмен добавила, что до сих пор не получила информацию о допуске к Вышинскому кардиолога, несмотря на то, что украинский суд вынес решение об обследовании журналиста. Москалькова подчеркнула, что ежедневно получает информацию о состоянии Вышинского и от его адвоката, и от правозащитников.



"Были выступления в СМИ прокуроров с прогнозами о назначении ему наказания, что я считаю грубым нарушением законов. Поскольку это, фактически, давление на следствие. Следствие еще не закончилось, а прокурор уже давал оценки о возможной мере наказания", — отметила Москалькова.



Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.



Херсонский городской суд 17 мая отправил Вышинского под стражу. Защита обжаловала арест, однако суд отклонил апелляцию. Во время заседания Вышинский обратился за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину. Он также заявил, что откажется от украинского гражданства



Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.



Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир ранее выразил серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. После очередного продления срока содержания Вышинского под стражей Дезир выразил разочарование в связи с позицией Украины и призвал освободить журналиста. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.

