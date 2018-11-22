Экс-глава ГФС Продан сообщил, что возвращается на Украину

Бывший исполняющий обязанности главы Государственной фискальной службы (ГФС) Мирослав Продан, который подозревается в незаконном обогащении сообщил, что на следующей неделе возвращается в Киев и готов прийти в САП. Об этом он написал в социальной сети Facebook.



"На следующей неделе возвращаюсь в Киев после завершения лечения. Врачи считают, что мое состояние позволит покинуть медицинское учреждение. Сегодня адвокаты предоставили представителям САП информацию по этому поводу. Надеюсь, что из моего возвращения не устроят шоу. В тот же день я готов появиться в САП", - написал Продан на своей странице в соцсети Facebook в среду.



Он отметил, что "эта история с повестками, подозрениями" была устроена, чтобы напугать его, чтобы он не возвращался в Украину.



"Многие надеялись, что я останусь за рубежом. Ведь в таком случае и доказывать ничего не надо. Не вернулся, спрятался – подтвердил, что действительно виноват. Я такого подарка людям, которые меня заказали, не сделаю. Я возвращаюсь", - написал Продан. "Я возвращаюсь, чтобы доказать свою правоту", - добавил он.



Как сообщалось, Продан ушел в отставку после того, как НАБУ расследовало дело о незаконном обогащении.



15 ноября 2018 года прокурор САП составил и подписал письменное сообщение о подозрении Мирослава Продана в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.368-2 (незаконное обогащение) Уголовного кодекса Украины, обеспечено вручение данного уведомления способом, предусмотренным УПК Украины для вручения сообщений.



В прокуратуре указали, что бывший и.о. главы ГФС подозревается в приобретении за время работы на должности с июля 2016 по июнь 2018 года в собственность денежных средств в сумме более 89 млн грн, за которые для его личного пользования приобретен ряд объектов недвижимого имущества и транспортных средств. Для сокрытия действительного владельца регистрация права собственности осуществлялась на близкого человека.



По информации САП, среди приобретенных объектов: две квартиры в элитной столичной новостройке (стоимостью 6,7 млн грн), два дома в Турции стоимостью 78 млн грн, три автомобиля представительского класса общей стоимостью 3,4 млн грн.



Мирослав Продан заявил о законных основаниях своего выезда за рубеж на лечение в Германию через Молдову и о готовности общаться со следствием в режиме видеоконференции или по возвращении в Украину после лечения. Позднее он заявил, что вернется в Украину после завершения лечения и периода реабилитации.

