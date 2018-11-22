Эксперты оценили последствия отказа Януковича от евроинтеграции в 2013 году

Европейские эксперты критически оценивают последствия для Украины, Европы и России после событий, которые произошли в результате отказа президента Украины Виктора Януковича подписать в ноябре 2013 года соглашение об ассоциации Украины с Евросоюзом.



Тридцатого марта 2012 года соглашение было парафировано главами делегаций Украины и ЕС. В ноябре 2013 года, за несколько дней до саммита "Восточного партнерства" (интеграционной программы ЕС для стран бывшего СССР) в Вильнюсе, где планировалось подписать документ, процесс подготовки был приостановлен по инициативе правительства Украины. Двадцать девятого ноября Янукович заявил в Вильнюсе об отказе подписывать соглашение.



Решение Януковича стало поводом для массовых акций протеста в Киеве. В результате почти трех месяцев жесткого противостояния их участников с властями в конце февраля 2014 года на Украине произошла смена власти. Второго марта новое правительство республики решило возобновить процесс подготовки к подписанию соглашения с ЕС.



"Сегодня ситуация с Украиной все больше движется к тому, что "замороженный" конфликт в Европе (на востоке Украины – ред.) в один момент превратится в "горячий". Пока не будет достигнуто улучшение взаимоотношений Евросоюза и США с Россией, этот конфликт очень трудно урегулировать. Для этого требуется договориться о новой архитектуре безопасности в Европе и о месте России в ней", — считает глава центра геополитических исследований Eurocontinent Пьер-Эммануэль Томанн.



По его словам, США, со своей стороны, рассматривают Европу в качестве зоны сдерживания и ослабления России на Евразийском континенте. "До тех пор, пока европейцы будут следовать этой позиции и не займут независимую позицию, будет доминировать соперничество США с Россией, от которого проистекают различные конфликты, в том числе на Украине. Цель США полностью отделить Украину от России", — сказал аналитик.



Со своей стороны глава фонда "Мадриага" — колледж Европы Пьер Дефрень считает, что в "ситуации с Украиной очевидно, что политика превалирует над экономическими интересами". "Сегодня требуется найти политические решения с тем, чтобы Украина проводила экономическую интеграцию как с Евросоюзом, так и с Россией", — говорит экономист. По его мнению, Украине следует иметь зону свободной торговли не только с Евросоюзом, но и Россией. "Это будет преимуществом для всех трех сторон", — добавил он.



Отказа Виктора Януковича подписать соглашение об ассоциации Украины с ЕС стал поворотным моментом в отношениях между Западом и Россией и между Украиной и РФ, полагает эксперт по России и постсоветскому пространству Льежского университета Нина Башкатов. "Это событие можно причислить к историческим, хотя его значение осознали не сразу. Я считаю его важным поворотным моментом в отношениях между Западом и Россией и между Украиной и Россией", — сказала политолог.



По ее словам, отказ от подписания соглашения об ассоциации с ЕС спровоцировал "раздор, который вышел за рамки двусторонних отношений между Россией и Украиной, и приобрел глобальный характер". Негативным последствием этого шага эксперт назвала то, что "это настроило одну часть украинцев против другой, а также часть россиян по отношению к украинцам". "Я считаю, что в результате Украина оказалась в ситуации геополитического выбора, и это то, что Запад хотел бы и для других бывших советских республик", — сказала Башкатов.

