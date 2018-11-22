Луценко: законопроект Порошенко об адвокатуре признан коррупционным

Парламентский комитет по предотвращению и противодействию коррупции признал коррупционным президентский законопроект №9055 Об адвокатуре и адвокатской деятельности. Об этом в среду, 21 ноября, сообщил народный депутат Игорь Луценко в Facebook.



По его мнению, с таким выводом Антикоррупционного комитета шансы на прохождение законопроекта в сессионном зале парламента минимальны.



По словам Луценко, тем самым народные депутаты "помогают уберечь институт адвокатов в Украине от попыток сделать его подконтрольным власти".



"Надеюсь, авторы учтут эту позицию, и скоро мы увидим совсем другой, детально проработанный со всем сообществом документ", - подчеркнул парламентарий.



Ранее Совет адвокатов заявил о манипуляциях с законопроектом об адвокатуре.



Также сообщалось, что адвокаты запустили флешмоб против данного законопроекта.

