Чиновники склоняют Нежинскую епархию УПЦ к переходу в "единую церковь"

Местные чиновники города Нежин Черниговской области пытались заставить священнослужителей Нежинской епархии Украинской православной церкви перейти в неканоническую церковь, которая намерена провести "объединительный собор", необходимый для получения томоса. Об инциденте заявил в среду секретарь Нежинской епархии Валерий Дашко.



Власти в Киеве и неканоническая церковная структура на Украине рассчитывают до конца года получить томос об автокефалии от Константинополя, однако томос может получить лишь предстоятель "объединенной" церкви, его должны выбрать на "объединительном соборе" православных церквей на Украине, дата которого пока не объявлена. При этом каноническая УПЦ заявила, что не собирается участвовать в таком мероприятии.



"В понедельник пришли человек 10 в наше нежинское епархиальное управление. Они назвались представителями общественности, но большинство из них занимали государственные должности… Они с криками окружили наших сотрудников нашего епархиального управления, они обвиняли их в разных грехах, абсолютно необоснованные обвинения. Хотели заставить наших прихожан перейти в так называемую единую церковь, которой еще нет и непонятно будет ли вообще", — заявил Дашко в эфире телеканала "112 Украина".



По его словам, чиновники обвиняли прихожан и священнослужителей в непатриотизме, а также в поддержке "братоубийственной войны". Дашко сказал, что священники не обращались в полицию.



Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви 15 октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ. Синод назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата.



Митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.

