Конституционный суд Украины открыл производство по жалобе Поклонской

Конституционный суд Украины открыл производство по жалобе Поклонской

Украинский Конституционный суд открыл производство по жалобе депутата Госдумы РФ Натальи Поклонской, обвиняемой на Украине в госизмене, сообщил руководитель адвокатского объединения "Могильницкий и партнеры" Максим Могильницкий, представляющий ее интересы.

"И двух месяцев не прошло со дня подачи, а Конституционный суд уже открыл производство по конституционной жалобе Натальи Поклонской", — написал Могильницкий на своей странице в Facebook.

По его словам, Поклонская просит признать неконституционной норму Уголовного процессуального кодекса Украины, согласно которой право обжаловать сообщения о подозрении могут только граждане, уголовное производство в отношении которых зарегистрировано после 16 марта 2018 года.

"Прочие же такого права лишены. Поясню, что в данный момент, по сути, действуют сразу две редакции Уголовного процессуального кодекса Украины. На практике же выходит, что подозреваемые, чьи производства зарегистрированы уже после вступления указанного закона в силу, имеют больше прав, чем те, кто проходит по старым уголовным производствам", — заявил адвокат.

Генеральная прокуратура Украины ранее сообщала, что завершила досудебное расследование в отношении Поклонской, главы Крыма Сергея Аксенова и главы крымского парламента Владимира Константинова. Украинские следователи обвиняют чиновников в госизмене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Поклонская назвала возбужденное на Украине в отношении нее уголовное дело "макулатурой". По ее словам, все делается в тайне, "происходит ознакомление с материалами уголовного дела", но к ней "так и не приехали следователи и не показали эти материалы".

Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко заявлял, что в Киеве крымских судей, прокуроров, депутатов и представителей властей подозревают в совершении преступлений, предусмотренных статьями "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность" и "госизмена".