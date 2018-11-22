Конституционный суд Украины открыл производство по жалобе Поклонской

Украинский Конституционный суд открыл производство по жалобе депутата Госдумы РФ Натальи Поклонской, обвиняемой на Украине в госизмене, сообщил руководитель адвокатского объединения "Могильницкий и партнеры" Максим Могильницкий, представляющий ее интересы.



"И двух месяцев не прошло со дня подачи, а Конституционный суд уже открыл производство по конституционной жалобе Натальи Поклонской", — написал Могильницкий на своей странице в Facebook.



По его словам, Поклонская просит признать неконституционной норму Уголовного процессуального кодекса Украины, согласно которой право обжаловать сообщения о подозрении могут только граждане, уголовное производство в отношении которых зарегистрировано после 16 марта 2018 года.



"Прочие же такого права лишены. Поясню, что в данный момент, по сути, действуют сразу две редакции Уголовного процессуального кодекса Украины. На практике же выходит, что подозреваемые, чьи производства зарегистрированы уже после вступления указанного закона в силу, имеют больше прав, чем те, кто проходит по старым уголовным производствам", — заявил адвокат.



Генеральная прокуратура Украины ранее сообщала, что завершила досудебное расследование в отношении Поклонской, главы Крыма Сергея Аксенова и главы крымского парламента Владимира Константинова. Украинские следователи обвиняют чиновников в госизмене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.



Поклонская назвала возбужденное на Украине в отношении нее уголовное дело "макулатурой". По ее словам, все делается в тайне, "происходит ознакомление с материалами уголовного дела", но к ней "так и не приехали следователи и не показали эти материалы".



Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко заявлял, что в Киеве крымских судей, прокуроров, депутатов и представителей властей подозревают в совершении преступлений, предусмотренных статьями "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность" и "госизмена".

