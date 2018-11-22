В трейлере VR-фильма "Лимит" показали суперубийцу

В Сети появился трейлер VR-фильма "Лимит", просмотр которого будет доступен исключительно с очками виртуальной реальности. Создателем ленты выступил Роберт Родригес, известный по "Городу Грехов".



Фильм посвящен истории генномодифицированной суперубийцы. Происходящее будет показано ее глазами.



По сюжету фильма, девушка атакует лабораторию, в которой ее создали. Помощь героине оказывает ее напарница, также суперубийца.



Главные роли в фильме исполняют Мишель Родригес ("Вдовы") и Норман Ридус ("Ходячие мертвецы").



Продолжительность фильма составит 20 минут. Его премьера в кинотеатрах состоится 14 февраля будущего года.



