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- В трейлере VR-фильма "Лимит" показали суперубийцу
В трейлере VR-фильма "Лимит" показали суперубийцу
В Сети появился трейлер VR-фильма "Лимит", просмотр которого будет доступен исключительно с очками виртуальной реальности. Создателем ленты выступил Роберт Родригес, известный по "Городу Грехов".
Фильм посвящен истории генномодифицированной суперубийцы. Происходящее будет показано ее глазами.
По сюжету фильма, девушка атакует лабораторию, в которой ее создали. Помощь героине оказывает ее напарница, также суперубийца.
Главные роли в фильме исполняют Мишель Родригес ("Вдовы") и Норман Ридус ("Ходячие мертвецы").
Продолжительность фильма составит 20 минут. Его премьера в кинотеатрах состоится 14 февраля будущего года.
Источник: Корреспондент
13:31