На Украине стали чаще рассчитываться карточками

На Украине доля безналичных расчетов за девять месяцев 2018 года выросла до 44,3%. Об этом в среду, 21 ноября, сообщает пресс-служба НБУ. "... по результатам девяти месяцев 2018 года доля безналичных расчетов в общем объеме операций с использованием платежных карточек, эмитированных украинскими банками, выросла на 5,0 в. п. по сравнению с итогом 2017 года (39,3%) и составила 44,3%", - говорится в сообщении.

По данным Нацбанка, общее число операций с использованием платежных карточек за девять месяцев 2018 года составило 2,8 млрд шт., а их объем - более 2 трлн гривен. Эти показатели по сравнению с аналогичным периодом 2017 года выросли на 27,2% и 38,5% соответственно.



"Число безналичных операций составило более 2,2 млрд шт., из которых 1,1 млрд операций (51,7%) приходились на расчеты в торговой сети", - добавили в НБУ.

