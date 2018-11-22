Суд не разрешил Басте въезжать на Украину

Суд признал законным запрет въезда в Украину рэп-музыканту Василию Вакуленко (более известному под псевдонимом Баста). Об этом сообщают "Украинские новости".



В решении суда от 22 октября говорится о том, что рэп-исполнитель подал иск к Службе безопасности Украины и Министерству культуры. По его мнению, СБУ незаконно и безосновательно в августе 2017 года запретило ему въезд в Украину сроком на 3 года, а Минкультуры в январе текущего года внесло его в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины.



Суд отметил, что запрет СБУ был вынесен с учетом установления фактов неоднократного посещения Бастой аннексированного Россией Крыма (в августе 2014 и 2015 года он посещал Ялту).



"По результатам мониторинга открытых источников установлено, что в 2014 во время событий на Майдане Вакуленко в интервью изданию "Метроньюс.ру" отметил "Украина уже не будет той, которая была до войны", а также "в Украине нет единой нации, она разделена на Восток и Запад. Восток кормит всю страну, в то время как Западной Украине нужна Европа". Кроме того, истец принял участие в съемках российского пропагандистского фильма на военную тематику "Ке-ди" (вышел в прокат в 2016 году), где сыграл роль русского военного", - сказано в мотивировочной части решения суда.



Баста заявил суду, что не совершал действий, которые могут быть квалифицированы как общественно опасные и нарушающие безопасность Украины. Фильм "Ке-ди", по его мнению, не является ни пропагандистским, ни фильмом на военную тематику, о чем указано, в частности, в заключении искусствоведческой экспертизы от 26 апреля 2018 года.



Вакуленко считает, что запрет СБУ нарушает его права, закрепленные в Конституции Украины и Конвенции о защите прав человека и основных свобод.



Служба безопасности Украины заявила суду, что решение о отношении Басты имело превентивную цель и является законным. "При этом, истец намеревался посетить Киев для проведения концерта 1 декабря 2017 в клубе "Stereo Plaza", что могло создать предпосылки для дестабилизации общественно-политической ситуации в Украине", - указаны объяснения спецслужбы в решении суда.



Суд, рассмотрев дело, решил полностью отказать в исковых требованиях Басте. Он отметил, что Вакуленко является гражданином Российской Федерации, поэтому на него не распространяется юрисдикция Украины и он не пользуется теми же правами и свободами, как и граждане Украины, в частности, Украина как государство не обязана обеспечивать ему право на свободу передвижения по своей территории.



Суд подчеркнул, что неоднозначные высказывания истца об Украине могут спровоцировать беспорядки. Суд также подчеркнул, что ранее Басте был запрещен въезд на 5 лет, но потом СБУ уменьшила его до 3 лет.



Рэпер Василий Вакуленко объявлен в Украине персоной нон-грата 9 сентября. В последний раз артист выступал в Киеве 17 июня. Следующий концерт Басты в столице Украины был запланирован на 1 декабря 2017 года.

