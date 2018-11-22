Нос может выдать лжеца

Университет Гранады выяснил: температура носа выделяет человека, который говорит неправду, сообщает "Новости Mail.RU". Был проведен эксперимент, в рамках которого группу добровольцев попросили обмануть своих близких по телефону.



При этом за добровольцами следили с помощью тепловизоров - устройств, позволяющих определить распределение температуры на исследуемой поверхности. На инфракрасных изображениях было показано: если человек пытался обмануть, температура его носа уменьшалась на 1,2 градуса по Цельсию, а лоб нагревался примерно на 1,5 градуса.



Эксперты говорят о том, что снижение температуры провоцирует волнение, которое испытывает лгущий человек. Плюс, при обмане усиливается умственная работа, что ведет к повышению температуры лба. Такие результаты были получены в 80% экспериментов. Статистически анализ тепловизором на 10% точнее детектора лжи.

