Россия направила на Донбасс 83-й гумконвой

На неподконтрольную Киеву территорию Донбасса направляется 83-я по счету автомобильная колонна МЧС России с гуманитарной помощью. Об этом сообщается на сайте МЧС России в четверг, 22 ноября.



"Гуманитарная колонна МЧС России достигла пунктов пропуска Донецк и Матвеев Курган на российско-украинской границе. Сейчас все автомобили колонны проходят необходимые таможенные процедуры по доставке гуманитарных грузов", – говорится в сообщении.



Автомобили колонны доставят жителям Донбасса более 400 тонн гуманитарного груза, состоящего из детских продуктовых наборов, медицинского имущества и медикаментов.



После прохождения процедуры проверок автомобили направятся в Донецкую и Луганскую области.



"Груз будет распределяться нуждающемуся населению Донбасса" – уверяют в российском ведомстве.

