"Газпром" определился с маршрутом "Турецкого потока"

"Газпром" может поставлять газ в рамках проекта "Турецкий поток" в Болгарию, Венгрию, Сербию и Словакию. Как в четверг пишет газета "Коммерсантъ", компания уже участвует в процедуре бронирования новых трубопроводных мощностей в этих странах.

Как сообщает издание, опубликованные в октябре и ноябре материалы газотранспортных операторов Болгарии, Сербии, Венгрии и Словакии в рамках процедуры бронирования их будущих мощностей (open season) показали, что маршрут поставок в Европу по второй нитке "Турецкого потока" пройдет через указанные страны.



Соответствующая процедура предусмотрена законодательством Евросоюза и необходима для строительства новых газопроводов, уточняет "Коммерсантъ". Так, оператор предлагает участникам рынка приобрести будущие мощности, после завершения аукциона построить их к назначенному сроку, а покупателям оплатить через тариф на прокачку.



По данным издания, "Булгартрансгаз" собирается провести аукцион на будущие мощности газопроводов на входе в болгарскую часть из Турции и на выходе в Сербию в декабре. При этом сообщается, что операторы Венгрии, Австрии и Словакии уже провели аукцион на бронирование новых мощностей в конце октября. Поставки в Болгарию и Сербию через "Турецкий поток" "Газпром" планирует начать в 2020 году, в Венгрию - в 2021 году, а в Словакию - во второй половине 2022 года.



Как сообщает "Коммерсантъ", компания планирует забронировать все предложенные мощности. В "Газпроме" от комментариев отказались.



