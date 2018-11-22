Брат-2: случай с окорочками из «KFC»

Мы с вами чуть было не проспали «звыряче побыття анижедетей». Точнее, ребенок был один. Но зато какой! Брат того самого афганского предводителя «евромайдана», пост которого способствовал поднятию достоинства всех. Родная, так сказать, кровинушка. Единоутробный близнец Мустафы Найема с типичным украинским именем Маси. Настоящий адвокат, активист и даже волонтер. А его злые полицейские в масках угостили свежим перцовым газом. Прямо возле сгоревшего Дома профсоюзов, с таким трудом восстановленного силами неизвестных героев. Рановато, конечно, начали. По графику все должно было произойти тридцатого числа.



Чтобы реконструкция событий получилась стопроцентно доподлинно. А так да: все символично, сакрально и очень достоверно. В ночь с 21-го на 22-е ноября Маси Найем с группой неравнодушных евроактивистов устроил неистовый протест против осквернения памяти погибших на майдане. Акт осквернения состоялся с участием американской сетевой компании крайне быстрого питания окорочками «KFC». До последнего времени все думали, что курочка, приготовленная по секретному рецепту дядюшки в очках, является совершенно аполитичной. Как те же гребаные «Гавриловские курчата». Ан нет, не все так просто. С пугающим символизмом в здании Дома профсоюзов аккурат в пятую годовщину майдана, минута в минуту, открылся ресторан «KFC». Странно, но на презентацию окорочков в панировке из одиннадцати трав не пригласили экс-президента Виктора Ющенко. Виктор Андреевич полюбляет участвовать в подобного рода мероприятиях. На открытии ресторана «KFC» возле центрального железнодорожного вокзала Ющенко прибыл с женой, кумой, пресс-секретаршей и подозрительного рода бомжами, с которыми он сдружился на барахолке возле Сенного рынка. Жрали все: окорочка, грудки, картошку, соусы. Еще с собой попросили завернуть. Просто душа радуется.



Какой хороший аппетит у нашего бывшего президента. После того как ему основательно прочистили организм диоксином, он постоянно находится в тонусе. Но, повторюсь, на открытии в Доме профсоюзов Ющенко не было. Активисты, волонтеры, неравнодушные прохожие случайно заметили факт варварского оскорбления памяти павших



И ведь постоянно предпринимаются попытки устроить в фактическом мемориале точку общепита. В прошлом году активисты и ветераны АТО с позором изгнали из Дома профсоюзов сетевой ресторан «Эль Кафа». Отличился, как всегда, «сотник» Парасюк, с ноги вынесший двери этого заведения

Какой хороший аппетит у нашего бывшего президента. После того как ему основательно прочистили организм диоксином, он постоянно находится в тонусе. Но, повторюсь, на открытии в Доме профсоюзов Ющенко не было. Активисты, волонтеры, неравнодушные прохожие случайно заметили факт варварского оскорбления памяти павших. В пабликах развернулась очень бурная дискуссия по поводу вандализма американской компании, которую стали называть российской. Как можно жрать в доме, где заживо сгорело неисчислимое количество патриотов нации?! Это был базовый вопрос. Появились свидетели штурма Дома профсоюзов «Альфой», живые, не до конца сгоревшие свидетели тех самых событий. Они рассказали о зверских пытках, которые потерявшие человеческое лицо «альфовцы» применяли против мирных протестующих. Их сжигали огнеметами, распинали на знаменитых электронных часах Дома профсоюзов (известны в народе под названием «З...па Салия» за анатомическое сходство), пытались склонить к измене идеалам майдана. Ужос!В ветку с обсуждением набежали «ольгинские» боты, рассказавшие о пьянках активистов, которые сами же все и подожгли. Пошел срач по поводу того, как именно пахнет горящее человеческое мясо, появились эксперты по данному вопросу, сформировались два основных лагеря, и тут пришла новость. Маси замели в «мусарню»! Главное, сначала группа активистов очень мирно беседовала с представителями правоохранительных органов. Шутили, рассказывали о том, что скоро подтянутся «основные силы» и всем «вломят». Потом появились люди в масках, Маси стал стучаться об забор и материться на чистейшем русском языке. Видео зверского избиения всех взволновало. Окорочка в сакральном здании революции – это варварство и унижение! Правда, некоторые стали задавать провокационные вопросы в стиле рашистской пропаганды: а где же людям жрать, как не в центре города? Зачем устраивать из центра города огромный могильник, где горят лампадки, лежат пластиковые цветы, веночки и обстановка действительно напоминает сельское кладбище, только с асфальтом?Их быстро затроллили и забанили, поскольку сгоревший и восстановленный Дом профсоюзов должен служить вечным напоминанием о неистребимом мужестве «правосеков», «самооборонцев» Парубия и вкусных бутерах, раздаваемых всем желающим. Да, холл этого здания помнит клекочущий революционный крик нынешнего спикера, на третьем этаже есть окно, из которого покойный ныне Маккейн наблюдал за бурлением человеческой массы. В мужской душевой Дома профсоюзов спала легендарная Таня Черновол перед тем, как ей сделали пластическую операцию на трассе подручными средствами. После реконструкции даже табличку не повесили: «Здесь с такого-то по такое спала Черновол». В зале заседаний до сих пор есть стулья, которые хранят очертания великих людей: Виктории Нуланд, Кати Эштон, Виталия Кличко. Как можно жрать окорочка в таком месте?И ведь постоянно предпринимаются попытки устроить в фактическом мемориале точку общепита. В прошлом году активисты и ветераны АТО с позором изгнали из Дома профсоюзов сетевой ресторан «Эль Кафа». Отличился, как всегда, «сотник» Парасюк, с ноги вынесший двери этого заведения. Потом попытались сделать пиццерию, косящую под патриотический «заклад швыдкого харчування». И теперь «KFC». Надругательство над святыней в чистом виде. И Маси пошел мстить за своего брата. Так сказать, брат-2. И пришли менты, и взяли его под руки, и пытали активиста перцовым газом. История, с...ка, опять пошла по кругу.