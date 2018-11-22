В новогоднем концерте на «Интере» споют Ротару, Винник и Сердючка

В новогоднюю ночь смотрите «На Интере – Главная елка страны». Для миллионов зрителей телеканала споют София Ротару, Таисия Повалий, Ирина Билык, Ани Лорак, Олег Винник, Monatik , Ольга Полякова, Верка Сердючка и многие другие.

« Подготовка и съемки концерта проходили в очень теплой, практически семейной обстановке, – рассказывает известный режиссер и клипмейкер Катя Царик.– И мы надеемся, что наше праздничное настроение почувствуют зрители в новогоднюю ночь. У нас будет очень много звезд, некоторых из них можно будет увидеть только на телеканале «Интер». Владимир Гришко, Мила Нитич, Злата Огневич предстанут в неожиданных образах и «примерят» на себя песни своих коллег. Но большинство артистов споют собственные хиты уходящего года – яркие, динамичные, уже любимые зрителями! »

Только на «Интере» у новогодней елки состоится премьера песен, которые подарят поклонникам Ирина Билык, Ольга Полякова и Таисия Повалий! А еще в самую волшебную ночь года телезрителей ожидают невероятные постановки, сложные трюки в исполнении звезд, неожиданные дуэты и сюрпризы от любимых ведущих и самых популярных артистов страны!

Не пропустите! В новогоднюю ночь «На Интере – Главная елка страны» зажжет огни и соберет друзей.