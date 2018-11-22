В Раду могут пройти пять партий – опрос

На парламентских выборах в Украине преодолеть 5%-й барьер и пройти в Верховную Раду могут пять политических сил, о чем свидетельствуют данные опроса Института социальных технологий "Социополис", представленные на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в четверг.



Среди респондентов 38,1% безусловно приняли бы участие в выборах депутатов Верховной Рады, если бы выборы прошли в ближайшее воскресенье, 37% - скорее да, 8,6% - скорее нет, 12,6% - безусловно нет, 3,7% затруднились с ответом.



Согласно результатам опроса, ВО "Батькивщина" готовы поддержать 20,6% респондентов, которые определились и намерены принять участие в голосовании на парламентских выборах (16,5% от общего количества респондентов).



Кроме того, в парламент имеют шансы пройти партия "Слуга народа" - 11,8% (10,3% от общего количества респондентов), "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко - 8,4% (6,5%), партия "Оппозиционный блок" - 8% (6,4%), "Блок Петра Порошенко "Солидарность" - 6,7% (5,8%).



Далее в рейтинге идут Радикальная партия Олега Ляшко, партия "Объединение "Самопомич", партия "За життя" и партия "Наши" Евгения Мураева, рейтинги которых находятся в пределах от 4,7% до 4,1%.



Опрос Института социальных технологий "Социополис" был проведён с 8 по 16 ноября 2018 года. Опрошено 2403 респондентов в возрасте от 18 лет во всех областях Украины, кроме населения АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Статистическая погрешность составила не более 2% для показателей близких к 50%, 1,7% - для показателей до 25%, 1,2% - для показателей до 10% и 0,9% - для показателей до 5%.

