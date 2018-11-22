Против Сытника открыто уголовное производство - нардеп

По фактам, изложенным в депутатском обращении народного депутата Максима Полякова, против директора НАБУ зарегистрировано уголовное производство.



Об этом нардеп сообщил в Facebook.



"Время ставит все на свои места. Против псевдоборца с коррупцией А.Сытника открыто уголовное производство. По фактам, изложенным в моем депутатском обращении, о нарушении требований законодательства директором НАБУ А.Сытником и членами его семьи, совершивших имущественную сделку в оккупированном Крыму, САП расследует уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст.366-1 УК Украины (Декларирование недостоверной информации ", - написал он.

