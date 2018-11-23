Рада повысила штрафы за нетрезвое вождение

Верховная Рада Рада ужесточила уголовную ответственность за управление транспортными средствами в пьяном виде. Теперь нетрезвым водителям грозит от 17 до 34 тысяч гривен штрафа и лишение прав на срок до 3 лет, а за повторное правонарушение - штраф 51 тысяч гривен. Об этом сообщил Департамент коммуникаций Министерства внутренних дел, передает УНН.



“Законопроект № 7279-д ”О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения досудебного расследования отдельных категорий уголовных правонарушений“ вносит норму об управлении транспортом в состоянии опьянения в Уголовный кодекс, сделав его уголовным проступком”, — пояснили в МВД.



Отныне уголовный проступок — вождение в нетрезвом виде наказывается:



штрафом 17-34 тыс. грн и запретом управлять ТС до 3 лет;

при повторном нарушении — штрафом до 51 тыс. грн с запретом управлять от 2 до 3 лет.



До сих пор вождение в нетрезвом состоянии наказывалось штрафом в 10,2 тысяч гривен и лишением прав на 1 год. За повторное нарушение злоумышленнику грозил штраф в 40,2 тысяч гривен и лишением прав на 10 лет.

