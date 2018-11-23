Российский боксер бросил вызов Ломаченко

Россиянин Иса Чаниев заявил, что готов драться с украинским чемпионом мира Василием Ломаченко.



Об этом сообщает iSport .



"Сейчас лучшим вариантом для меня является бой с Ричардом Комми. После него я готов драться с Ломаченко. Скорее всего, я проведу еще один поединок, но, если представится возможность встретиться с Василием - я за", - сказал Чаниев.



Российский боксер выразил убеждение, что Ломаченко 8 декабря нокаутирует пуэрториканца Хосе Педрасу.



"Я абсолютно уверен, что Василий одержит досрочную победу над Педрасой. С каждым боксером, против которого Ломаченко проводил бои, его уровень казался космическим. Я смотрел все бои Василия, и они все были односторонними. Пока никто не использовал против Ломаченко что-то особенное. Все боксировали так, как умеют, без изменений и наработок. Против Василия нужен план на бой. Нужно выбрать стиль, который ему неудобен, а не просто оставаться самим собой", - рассказал Чаниев.

