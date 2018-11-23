В Укрзализныце проверили 23 сотрудника на детекторе лжи

В государственной компании Укрзализныця прошли проверки более 20 сотрудников на полиграфе Рубикон, который был закуплен в прошлом году. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу Укрзализныци в четверг, 22 ноября.



"По состоянию на 29 октября с применением полиграфа Рубикон было проведено 23 тестирования. Полиграф закупался с целью выполнения требований закона Украины О предотвращении коррупции, а также плановых заданий по профилактике правонарушений в области железнодорожного транспорта", – говорится ответ госкомпании на запрос агентства.



При этом в Укрзализныце не назвали количество сотрудников, которые попались на лжи.



"Прохождение проверки на полиграфе Рубикон для работников Укрзализныци является добровольной процедурой, а результаты проверок – конфиденциальной информацией", – говорится в сообщении.



Также отмечается, что на балансе Укрзализныци находится один полиграф. Компания заключила договор об услугах по профессиональной подготовке полиграфолога за 56 тысяч гривен. А 16 ноября 2017 года филиал Укрзализныци – Центр сервисного обеспечения – заключил договор с физлицом-предпринимателем о закупке полиграфа Рубикон модель П-01 стоимостью 86 тысяч гривен.

