КСУ обнародовал заключение по курсу на ЕС и НАТО в Конституции

Конституционный суд Украины признал, что законопроект о внесении изменений в Конституцию относительно стратегического курса государства на приобретение полноправного членства в Европейском Союзе и НАТО отвечает требованиям Основного Закона. Об этом говорится в заключении Конституционного суда Украины, обнародованном на официальном сайте суда, передает УНН.



"Признать соответствующим требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины, законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины (относительно стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора) (рег. № 9037)", - говорится в заключении суда.



В КСУ отметили, что их вывод "является обязательным, окончательным и таким, что не может быть обжаловано".



Кроме того, отмечается, что вывод КСУ подлежит опубликованию в "Вестнике Конституционного суда Украины" и других официальных печатных изданиях Украины.

