Активисты пытаются блокировать работу KFC в Доме профсоюзов

В ресторан KFC в Доме профсоюзов на Майдане Незалежности в Киеве в четверг, 22 ноября, пришли активисты, которые пытаются блокировать работу заведения, сообщает Сегодня.



"В зале расположились небольшое число посетителей, некоторые из них пришли, чтобы блокировать работу заведения. В свою очередь администратор смены в заведении просит киевлян не перекрывать проход в зал", - говорится в сообщении.



Отмечается, что люди стоят в зале на первом этаже, еще около пяти человек – за столиками у входа. Кроме того, возле фаст-фуда стоит машина полиции с включенными мигалками.



К слову, надписи, которые ранее активисты оставили на здании ресторана, уже смыты.

