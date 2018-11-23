В Украину пришел грипп

Первый подтвержденный случай заболевания гриппом был зафиксирован на прошлой неделе. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения, передает УНН.



“В период с 12 по 18 ноября впервые с начала сезона была зафиксирована циркуляцию вирусов гриппа. Пока заболеваемость гриппом и ОРВИ сохраняется на неэпидемическом уровне — на 17,5% меньше эпидемического порога по Украине”, - говорится в сводке Минздрава.



В течение недели гриппом и ОРВИ заболели 164 826 человек, из них 68% — дети в возрасте до 17 лет. По сравнению с прошлой неделей уровень заболеваемости среди взрослых и детей до 17 лет увеличился на 9,7% и 8,0% соответственно.



Летальных исходов от гриппа не зарегистрировано.



Было исследовано 64 образцов материалов от пациентов с подозрением на грипп, в одном случае определен РНК вирус гриппа типа А не субтипированный.



Кроме того, в Украине наблюдается низкая интенсивность эпидемической активности гриппа и ОРВИ, отмечается спорадическое географическое распространение гриппа.



С начала эпидемического сезона против гриппа было вакцинировано 84 079 человек.



По прогнозу Всемирной организации здравоохранения, в новом эпидсезоне в Украине, вероятно, будут циркулировать три штамма гриппа: мичиганский, сингапурский и колорадский. В Минздраве советуют проводить вакцинацию для формирования иммунитета.

