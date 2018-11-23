В ГБР назвали дату открытия первых уголовных производств

Государственное бюро расследований откроет первые уголовные производства уже 27 ноября. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



В этот день будут приведены к присяге 295 следователей ГБР - в случае, если они пройдут все проверки и экзамены. Среди них будет 102 следователей центрального аппарата и 193 следователей территориальных управлений.



При этом сотрудники ГБР будут работать в трех направлениях: расследование преступлений в сфере служебной деятельности и коррупции; расследования преступлений, совершенных сотрудниками правоохранительных органов и в сфере правосудия; расследования военных преступлений.



Продолжаются конкурсы на 73 должности следователей: 38 должностей в центральном аппарате и 35 - в теруправлениях. В ГБР начнут работу без собственных оперативников, поэтому к работе будут привлекать оперативные подразделения других правоохранительных органов.



Отмечается также, что территориальные управления созданы в Киеве, Краматорске, Львове, Мелитополе, Николаеве, Полтаве, Хмельницком.

