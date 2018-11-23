Рада одобрила изменения в Конституцию о курсе Украины в ЕС и НАТО

Украинский парламент поддержал предложения президента Петра Порошенко и принял в первом чтении поправки в Конституцию страны, закрепляющие курс на вступление в Евросоюз и НАТО. В поддержку документа проголосовал 331 депутат при необходимом минимуме в 226 голосов. Законопроект также предлагает исключить из переходных положений Конституции норму, дающую правовые основания для базирования российского Черноморского флота в Крыму.

Ранее украинский президент Раде изменить преамбулу, ряд статей и переходные положения Основного закона страны, которые "зафиксируют выбор Украины и ее место как члена европейской семьи", а также курс на интеграцию в НАТО. Отмечалось, что именно этим в своих решениях теперь должны руководствоваться президент, кабинет министров и парламент.



Выступая перед нардепами в ходе заседания, Порошенко назвал поставленную задачу по вступлению в ЕС и НАТО очень амбициозной и посчитал неправильным называть какие-либо сроки.



"Но каждый день упорного труда дипломатов, военных и всей страны приближает нас к этой цели", — сказал он, выступление президента транслировали украинские телеканалы.



Порошенко также выразил уверенность, что присоединение к НАТО и ЕС поможет Киеву преодолеть бедность.



"Только интеграция Украины в евроатлантическое пространство гарантирует нам и мир, и безопасность, и независимость, и преодоление бедности. От этой стратегии мы не отступим. Украина, следуя своим путем, обязательно станет полноправным членом НАТО и полноправным членом Европейского союза", — заключил он.



Премьер Украины Владимир Гройсман заявил, что после голосования в Раде выбранный курс стал основным.



"Курс на углубленную евроинтеграцию отныне закреплен в конституции Украины. Вступление в Евросоюз и членство в НАТО является нашей стратегической целью. И теперь она — необратима", — написал глава кабмина в Twitter.



Ранее Рада направила президентский законопроект о внесении изменений в Конституцию на экспертизу в Конституционный суд. Суд счел их соответствующими Основному закону. По процедуре, далее документ может быть рассмотрен в целом на следующей сессии парламента, которая начнется в феврале 2019 года. Проект должны поддержать не менее 300 депутатов из 450.



В декабре 2014 года Верховная рада Украины внесла поправки в два закона и отказалась от внеблокового статуса страны.



В июне 2016 года приняли изменения, определившие вступление в НАТО как цель внешней политики. Украина также должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих ВС с силами стран — членов НАТО.



Бывший генсек альянса Андерс Фог Расмуссен заявлял, что для вступления Украине потребуется отвечать ряду параметров, на что уйдет много времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.

