Трамп разрешил военным открывать огонь на поражение на границе с Мексикой

Президент США Дональд Трамп заявил, что дал разрешение военным на границе с Мексикой при необходимости открывать огонь на поражение. Об этом сообщило в четверг агентство Associated Press (AP) со ссылкой на брифинг президента.



"Я надеюсь, что им не придется (стрелять на поражение - прим. ТАСС), однако у меня нет выбора, потому что они имеют дело с грубыми людьми", - заявил Трамп. Президент также отметил, что США могут закрыть границу с Мексикой на неопределенный срок в том случае, если администрация решит, что Мексика потеряла контроль над ситуацией с "караваном мигрантов". "Мы закроем въезд в страну на протяжении всей границы [с Мексикой], если решим, что ситуация вышла из-под контроля", - сказал он.



Ранее газета The Military Times со ссылкой на свои источники в вашингтонской администрации сообщила о том, что Белый дом разрешил размещенным на границе с Мексикой американским войскам применять силу и защищать сотрудников таможенной службы от возможных нападений со стороны мигрантов. По их сведениям, постановление, которое расширяет полномочия военнослужащих, в частности позволяя им "демонстрировать или применять силу (в том числе и при необходимости смертоносные средства), пресекать массовые беспорядки, осуществлять временное задержание и досмотр" мигрантов в целях защиты представителей таможенной службы, подписал во вторник поздно вечером руководитель аппарата сотрудников Белого дома Джон Келли, а не президент США Дональд Трамп. Позже глава Пентагона Джеймс Мэттис подтвердил информацию о том, что размещенные на границе с Мексикой американские войска получили право применять оружие для защиты сотрудников таможенной службы от возможных нападений со стороны мигрантов, однако подчеркнул, что в настоящее время они не вооружены. Мэттис также уточнил, что сейчас военнослужащие лишь оказывают поддержку сотрудникам таможенной службы.



Ранее министерство внутренних дел Мексики заявило, что в городах Тихуана и Мехикали в пограничном с США штате Нижняя Калифорния Северная находятся порядка 5,6 тыс. мигрантов из Гондураса, Сальвадора и Гватемалы. 18 октября Трамп заявил, что обратится к военным и закроет южную границу США, если мексиканские власти не остановят идущий через их страну поток нелегальных иммигрантов из стран Центральной Америки, стремящихся попасть в Соединенные Штаты. Он также обвинил власти латиноамериканских стран в бездействии в связи с нелегальной иммиграцией своих граждан в США.



В конце октября Трамп допустил увеличение военного присутствия на границе с Мексикой до 15 тыс. солдат, чтобы остановить караваны мигрантов. 9 ноября хозяин Белого дома подписал указ об отказе в убежище нелегальным мигрантам, однако федеральный суд в Сан-Франциско (штат Калифорния) заблокировал реализацию указа Трампа. Белый дом после этого распространил заявление, в котором отметил, что власти США предпримут в рамках закона все необходимые шаги для защиты южной границы страны, несмотря на решение суда.



