Рада назначила Маркарову министром финансов Украины

Парламент Украины на заседании в четверг назначил исполняющую обязанности главы Минфина Оксану Маркарову министром финансов страны, такое решение поддержали 242 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.



Верховная рада Украины в июне отправила в отставку министра финансов Александра Данилюка. Кабмин назначил первого замглавы Маркарову исполняющей обязанности министра финансов. Международный валютный фонд выразил обеспокоенность в связи с отставкой Данилюка.

