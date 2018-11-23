Гройсман рассказал об амбициях Украины стать "газовой державой"

Украина в ближайшие шесть лет планирует начать покрывать свои потребности в природном газе, заявил премьер-министр Владимир Гройсман в интервью немецкому изданию Die Zeit.



"Мы хотим стать газовой державой, которая удовлетворяет собственные потребности и экспортирует. Мы можем сделать это до 2025 года", — цитирует его слова пресс-служба кабмина.



Гройсман посоветовал Берлину сделать "выгодные" инвестиции в украинскую газовую промышленность и таким образом обеспечить себя еще одним источником энергоресурсов.



Премьер также обвинил Москву в попытках "принизить" украинские транзитные возможности в пользу трубопровода "Северный поток — 2". По утверждению главы украинского правительства, с помощью этого проекта Россия стремится "взять Европу в заложники".



В Киеве неоднократно заявляли о желании остаться транзитером российского газа в Европу. Нынешний контракт на транзит истекает в конце 2019 года, но "Газпром" не раз выражал готовность сохранить его, если Киев докажет экономическую целесообразность соглашения.



Украина также выступает категорическим противником прокладки новых газопроводов в обход своей территории, опасаясь потери прибыли от транзита российского газа. Так, после ввода в эксплуатацию первой нитки "Турецкого потока" глава украинского Совета по вопросам газовой промышленности Леонид Униговский заявлял, что объем транзита сократится на 12-13 миллиардов кубометров в год. Он призвал не допустить строительства второй нитки газопровода.

