Мадрид обвинил Лондон и Брюссель в вероломном поведении по вопросу Гибралтара

Власти Испании заявили, что Лондон и Брюссель повели себя вероломно в вопросе статуса Гибралтара, изменив в последний момент по просьбе британского премьер-министра Терезы Мэй политическую декларацию по будущим отношениям между ЕС и Соединенным Королевством. Об этом сообщило в четверг агентство Europa Press со ссылкой на госсекретаря по вопросам Евросоюза Луиса Марко Агириано.



Как уточнил дипломат, предыдущие версии декларации учитывали позицию Испании по вопросу Гибралтара.



Как уточняет Europa Press, нынешнюю формулировку декларации можно было бы интерпретировать так, что вопрос Гибралтара в будущем смогут обсуждать Лондон и Брюссель. В свою очередь испанская сторона настаивает на том, что гибралтарский вопрос должны обсуждать Лондон и Мадрид. В четверг агентство Reuters сообщило, что Испания будет голосовать против проекта соглашения о выходе Великобритании из Евросоюза из-за того, что в документе в его нынешнем виде недостаточно четко определен вопрос о Гибралтаре.



Гибралтар является заморской территорией Великобритании, оспариваемой Испанией. Она вошла в ЕС в составе Соединенного Королевства в 1973 году.



Принципы политической декларации были согласованы 21 ноября во время двухчасовой встречи в бельгийской столице Мэй и председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера. В четверг утром глава Евросовета Дональд Туск направил документ лидерам всех 27 стран - членов ЕС в преддверии экстренного саммита 25 ноября, на котором он должен быть утвержден вместе с соглашением о выходе Великобритании из состава сообщества.



После этого, чтобы вступить в силу, сделка должна быть одобрена Европарламентом, а также британскими законодателями. Сам Brexit запланирован на 29 марта 2019 года.

