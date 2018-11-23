В "Нафтогазе" обвинили облгазы в срыве отопительного сезона

Саботирование облгазами внедрения системы суточной балансировки газа ставит под угрозу проведение отопительного сезона. Об этом говорится в заявлении "Нафтогаза", опубликованным в четверг, 22 ноября.



"В связи с запланированным внедрением с 1 декабря 2018 системы суточной балансировки газа НАК "Нафтогаз Украины" обращает внимание на откровенный саботаж начала работы системы со стороны облгазов, большинство из которых принадлежит группе РГК Дмитрия Фирташа", - заявили в компании.



Отмечается, что неполная или недостоверная информация о потребителях, предоставленная облгазами в Информационную платформу Укртрансгаза, делает невозможным корректную регистрацию потребителей, в том числе тех, которые имеют право на получение газа на условиях ПСО.



"Нафтогаз" отмечает, что операторы ГРМ так и не выполнили в полном объеме свои обязательства по корректному наполнению Информационной платформы. Более того, треть операторов ГРМ вообще проигнорировали необходимость предварительного тестирования Информационной платформы и не внесла никакой информации о своих потребителях газа.



Введение суточной балансировки при таких обстоятельствах приведет к тому, что многие теплопроизводители, в том числе те, кто поставляет тепло и горячую воду населению, не смогут получать газ от "Нафтогаза", что приведет фактически к срыву отопительного сезона.



"Нафтогаз" не сможет предоставлять номинации потребителям на условиях ПСО, данные о которых отсутствуют в Информационной платформе. При этом, согласно Кодексу ГТС, облгазы имеют право отключать потребителей, которым не предоставлены номинации.



Нафтогаз обратился к председателю НКРЭКУ Оксане Кривенко с соответствующим письмом.



Ранее НКРЭКУ, перенесла дату внедрения суточной балансировки газа с 1 октября на 1 декабря 2018 года.

