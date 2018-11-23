В ФСБ рассказали о предотвращении целого ряда нападений на школы после трагедии в Керчи

Целый ряд нападений на школы предотвращен в России в октябре после трагедии в политехническом колледже в Керчи. Об этом сообщил первый заместитель начальника Управления ФСБ России Сергей Егоров, выступая в Совете Федерации.



"Этот случай в Керчи, действительно, дал всплеск. Только в октябре мы предотвратили целый ряд нападений на школы", - сказал он.



По оценке Егорова, "ситуация очень сложная, очень непростая". В связи с этим он считает, что необходимо совершенствовать законодательство о безопасности образовательных учреждений.



Вместе с тем, отвечая на вопрос, не связаны ли нападения с международным терроризмом, Егоров ответил отрицательно. "Нам бы со своими разобраться", - добавил он.



17 октября студент Керченского политехнического колледжа открыл стрельбу и устроил взрыв в учебном заведении. Погибли 20 человек, нападавший покончил с собой. Около 50 человек были госпитализированы.



