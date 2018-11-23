Коту премьера Великобритании Ларри двери открывают полисмены

Кот Ларри, принадлежащий премьер-министру Великобритании Терезе Мэй, не смог попасть в свой дом на Даунинг-стрит, 10. The Sun публикует видео, на котором видно, что кот подходит к двери своего дома и не может попасть внутрь.



Ларри просидел перед дверью уже какое-то время, пока полисмен, охранявший резиденцию, ему не помог. Он постучал в дверь, и только после этого Ларри впустили в резиденцию премьера.



Напомним, кот Ларри, который попал на Даунинг-стрит из приюта в 2011 году, при премьерстве Кэмерона, однако, он остался там, когда в резиденцию въехала новый премьер Тереза Мэй.



В пресс-службе правительства заявили, что кот Ларри, является личным котом кого бы то ни было, а является государственным служащим.





