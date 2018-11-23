Мэй призвала до конца следовать курсу Brexit, отвергнув идею нового референдума

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй призвала до конца следовать курсу на реализацию Brexit, который выбрал британский народ на референдуме. Об этом она заявила в четверг в парламенте Соединенного Королевства, отвечая на вопрос депутата-консерватора Джастин Грининг.



Депутат попросила британского премьера уточнить, планирует ли кабмин проведение нового всенародного голосования, если Палата общин не одобрит соглашение по условиям Brexit, на что Мэй ответила: "Эта палата и этот парламент подавляющим большинством голосов предоставили право народу решить, покидать или нет Европейский союз. На мой взгляд, важно, чтобы политики не оборачивались назад и говорили: "Как вы думаете, хотели ли бы вы высказаться снова?".



"Мы же говорим: "Вы проголосовали за выход, а мы реализуем этот Brexit", - отметила глава британского правительства. - Конечно, на законодательном уровне мы закрепили процедуру, которая будет применена, если голосование в этой палате будет проиграно".



В случае поражения правительства при проведении голосования в Палате общин по принятию соглашения по условиям выхода Великобритании из ЕС парламентарии получат право высказаться относительно перспективы реализации сценария Brexit без сделки. Данное право они могут получить еще в двух случаях: если кабмин признает, что до 21 января 2019 года сделка не может быть согласована, или она в итоге не будет достигнута с наступлением этой даты.



Глава британского минфина Филип Хаммонд допустил в среду, что Brexit может не состояться в случае неодобрения парламентом Великобритании соглашения по условиям выхода из ЕС.



Переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня 2017 года в бельгийской столице. За год до этого на референдуме по этому вопросу в Соединенном Королевстве победу с результатом 51,9% против 48,1% одержали противники евроинтеграции. Формально Brexit состоится 29 марта 2019 года, после чего, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до конца 2020 года.



