Порошенко уволил главу Луганской ОГА

Президент Украины Петр Порошенко уволил с должности главу Луганской военно-гражданской администрации Юрия Гарбуза. Соответствующий указ он подписал в четверг, 22 ноября, сообщает пресс-служба главы государства.



"Уволить Гарбуза Юрия Григорьевича с должности председателя Луганской областной государственной администрации, согласно поданному им заявлению", - говорится в тексте документа.



Известно, что Юрий Гарбуз занимал должность председателя Луганской ВГА с 29 апреля 2016 года. На этом посту он сменил нынешнего заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгия Туку.

