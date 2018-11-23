Netflix выпустил трейлер сериала "Парфюмер"

Стриминговый сервис Netflix показал трейлер шестисерийного фильма по мотивам романа Патрика Зюскинда "Парфюмер. История одного убийцы". Видео было опубликовано на YouTube-канале компании.



По сюжету мини-сериала, действие которого происходит в современной Германии, полиция допрашивает шестерых друзей после того, как умирает один из них. В ходе допроса выясняются неприятные подробности жизни каждого. Кроме того, становится ясно, что покойный товарищ убивал людей для сохранения их запаха.



В главных ролях снялись Август Диль, Кен Дукен, Фридерик Бехт, Сюзанна Уэст, Марк Хосеман, Наталья Белицки и другие. Режиссером проекта выступил Филипп Кадельбах.



