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Netflix выпустил трейлер сериала "Парфюмер"
Стриминговый сервис Netflix показал трейлер шестисерийного фильма по мотивам романа Патрика Зюскинда "Парфюмер. История одного убийцы". Видео было опубликовано на YouTube-канале компании.
По сюжету мини-сериала, действие которого происходит в современной Германии, полиция допрашивает шестерых друзей после того, как умирает один из них. В ходе допроса выясняются неприятные подробности жизни каждого. Кроме того, становится ясно, что покойный товарищ убивал людей для сохранения их запаха.
В главных ролях снялись Август Диль, Кен Дукен, Фридерик Бехт, Сюзанна Уэст, Марк Хосеман, Наталья Белицки и другие. Режиссером проекта выступил Филипп Кадельбах.
Источник: Корреспондент
13:31