Российские ученые начнут тесты новой вакцины против ВИЧ

На базе Московского городского центра профилактики и борьбы со СПИДом в 2019 году должны пройти клинические испытания терапевтической вакцины для ВИЧ-инфицированных. Комментирует директор центра, главный внештатный специалист Москвы по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции Алексей Мазус: "Это одна из самых перспективных в мире терапевтических вакцин, то есть вакцина, которая будет сопровождать больного ВИЧ. Принцип ее действия такой, что длительное время больному не нужно будет принимать лекарства. Это очень важно и снижает стоимость лечения".



Тесты должны проходить в течение нескольких лет. И этот этап станет третьим в ходе проверки новой вакцины. Если испытания пройдут успешно, данная вакцина будет принципиально новым инструментом борьбы с вирусом, отмечает "Интерфакс".



В свою очередь, американские коллеги московских специалистов делают ставку на разработку новых методов диагностики ВИЧ. Они создали портативное устройство, работающее на базе обычного смартфона. В основе устройства лежит особый чип, способный выделять РНК вируса по капле крови. Устройство уже протестировали на добровольцах. И испытания показали: чувствительность устройства составляет 99,1% при выделении людей с ВИЧ и 94,6% при выделении людей без вируса в теле. Что важно, технология отличается низкой стоимостью.

