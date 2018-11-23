Опрос показал, что именно убивает интимную жизнь в парах

Исследования показали: стресс - один из основных факторов, негативно сказывающихся на либидо. Как отмечает The Daily Mail, было проведено исследование 2066 человек. И 45% из них сообщили о том, что стресс мешает им больше всего. Тревожность отталкивает людей от интимной близости.



Физиологические проблемы - вторая по распространенности причина проблем (32% ссылались на это). На третьем месте - проблемы с психикой (26%). Далее шли: наличие детей (20%), работа (18%), порнография (12%), социальные сети (10%), другие члены семьи (10%), реалити-шоу (7%), друзья (5%).



В целом примерно 50% мужчин были довольны своей сексуальной жизнью. Об этом же говорили 53% женщин. 58% участников исследования уверены в своих сексуальных способностях. Однако 38% мужчин и четверть всех опрошенных женщин недовольны тем, что происходит в их интимной жизни.



Эксперты призывают: повысить качество интимной жизни возможно, если на какое-то время полностью отказаться от секса. А затем уже можно начинать все с чистого листа. Кстати, у мужчин и женщин отличается взгляд на измену. Три четверти женщин считали поцелуй или виртуальный секс полноценной изменой. С ними соглашались лишь 50% мужчин.



Примечательно: 58% мужчин не отказались бы от секса с партнером, который старше их более чем на 10 лет. На это пошли бы только 28% женщин. Специалисты подчеркивают важность регулярной половой жизни. Женщинам секс, например, позволяет затормозить старение. И удовольствие от секса здесь не играет никакой роли.

